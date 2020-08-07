Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı

Süper Lig'in 2019/20 şampiyonu Medipol Başakşehir, tarihi zafer sonrasında ilk resmi ayrılığını duyurdu. Turuncu lacivertlilerle sözleşmesi biten Robinho'nun ekibe veda ettiği açıklanırken kulüp, verdiği emeklerinden dolayı Brezilyalı oyuncuya teşekkürlerini sundu.

07.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:39

Sezonu tarihi Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandıran Medipol Başakşehir'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Turuncu lacivertliler, olağanüstü zaferin ardından ilk resmi ayrılığı yaptığı açıklamayla birlikte duyurdu. Brezilyalı efsane Robinho'nun sözleşmesi bitti ve oyuncu kulübe veda etti.

Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için

Medipol Başakşehir'in yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho'nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

4 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou, Atletico Mineiro ve Sivasspor formalarını terleten 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig şampiyonuluğu yaşadığı Başakşehir'de 31 maça çıkıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.