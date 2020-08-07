Sözleşmesi biten Robinho, Medipol Başakşehir'den ayrıldı

Sezonu tarihi Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandıran Medipol Başakşehir'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Turuncu lacivertliler, olağanüstü zaferin ardından ilk resmi ayrılığı yaptığı açıklamayla birlikte duyurdu. Brezilyalı efsane Robinho'nun sözleşmesi bitti ve oyuncu kulübe veda etti.

Medipol Başakşehir'in yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

"2019 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen yıldız futbolcu Robinho'nun sözleşmesi sona ermiştir. Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho'nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

4 GOL KAYDETTİ

Kariyerinde Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou, Atletico Mineiro ve Sivasspor formalarını terleten 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig şampiyonuluğu yaşadığı Başakşehir'de 31 maça çıkıp rakip fileleri 4 kez havalandırdı.