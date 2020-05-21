Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın kaydedilen son görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı. O görüntüleri seslendiren kişi ise söz konusu hayvandan "İblis gibi sert" ifadesiyle bahsediyor.
Köpeği andıran görüntüleri ve sırtındaki Kaplan çizgileriyle nadir bir görünüme sahip olan Tazmanya Kaplanı, en son 1936'da görülmüştü.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Avustralya Ulusal Film ve Ses Arşivi (NFSA), 1935 yapımı "Harikalar Diyarı: Tazmanya" adlı bir belgeselde Tazmanya Kaplanı'nın görüntülerini keşfetti.
NFSA'nın internet sitesindeki bilgilere göre, 'Benjamin' adlı Kaplan, şu an kapalı olan Hobart'taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde görülüyor.
"İBLİS GİBİ SERT"
18 ay sonra, 7 Eylül 1936'da ise bilinen son Tazmanya Kaplanı Benjamin'in öldüğü belirtiliyor. Belgeselin anlatımcısı ise Benjamin'den "İblis gibi sert" ifadeleriyle söz ediyor.
O DÖNEM İKİ TAZMANYA KAPLANI VARDI
Filmin, seyahat belgeselcisi Sidney Cook tarafından çekildiğine inanılıyor. O dönemde hayvanat bahçelerinde tutulan sadece iki tane Tazmanya Kaplanı bulunuyordu. Bunlardan biri Beumaris diğeri de Londra Hayvanat Bahçesi'ndeydi.