Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına sert tepki: Usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, depreme karşı yapılacak tatbikatlara da değindi. Soylu, 3 Kasım'da Kağıthane ilçesinde toplanma alanlarına ilişkin tahliye planlı bir tatbikat yapılacağını duyurdu.

"İSTİHBARİ BİLGİLERİN YÜZDE 30'U EYLEME YÖNELİKTİR"

Gündeme ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin güvenlik uyarısıyla ilgili, "Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT Başkanımızla da konuştum. Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30'u eyleme yöneliktir." dedi.

SOYLU, İSTİHBARATIN KAYNAĞINI AÇIKLADI

ABD Büyükelçiliği'nin uyarısının Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğunu belirten Soylu, "Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır. Her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor. Bu konudaki süreç kendi sınırlarımızdan kaynaklı bir süreç değildir. Onlara gelen istihbari bilgisi Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğuna yönelik değerlendirme söz konusu." ifadelerini kullandı.

"SALGINDA NE İSTENİRSE ONU YAPARIZ"

Devamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak konuşan Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 gün daha İstanbul'da olacağını belirtti. Soylu, şunları söyledi:

"Biz bu konuda Sağlık Bakanımızın emrindeyiz. Salgının başından beri beraber çalışıyoruz. Doğru tedbirleri almak ve doğru bilgileri vermek bizim sorumluluğumuzdur. Bize ne derse onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Denetimin sıklaştırılması istenirse sıklaştırırız. Ne istenirse yaparız. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızın da bu süreçlere riayet etmesini istiyoruz.

Biz denetim yaparken vatandaşın hakkına sahip çıkıyoruz. Bu sürekli yapılan bir şey değil. Burada birbirimizin hakkına sahip çıkmamız gerekir. 7 günde 7 ayrı denetim gerçekleştiriyoruz. Biz elde ettiğimiz verileri ve bilgileri adım adım takip diyoruz. Bunları Sağlık Bakanımız ile paylaşıyoruz. Herkes üzerine düşenler yapıyor. Belediyelerimizin biraz daha sahaya basması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Vatandaşımıza yumuşak dille telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu beraber yeneceğiz. Durumumuz Avrupa'dan daha iyi."

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ TERÖR SALDIRISI NEDENİYLE ELÇİLİKLERİ KAPATMIŞTI

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşların, ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde dikkatli olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, mevcut randevusu olan kişilere yeniden planlama yapıldıktan sonra e-posta yoluyla bilgi verileceği belirtildi.