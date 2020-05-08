Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz Youtube kanalına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BABAM İSTEDİ DİYE EVLENDİM"

Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" ifadelerini kullandı.

"BENİ NUR YERLİTAŞ MEŞHUR ETTİ"

Öte yandan Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu anlatmıştı.

Murat Övüç, yaptığı açıklamada, "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" ifadelerini kullanmıştı.