Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Leipzig'in 14. dakikada Emil Forsberg ile attığı gole, Leverkusen'in 20. dakikada Kerem Demirbay ile cevap verdi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Yussuf Poulsen'in yerine oyuna dahil olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, ilk kez Leipzig formasıyla sahada yer aldı.

Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 4'e çıkarırken, ikinci haftada da galibiyet yüzü göremeyen Bayer Leverkusen haftayı 2 puanla tamamladı.