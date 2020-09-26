Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı

26.09.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.09.2020 19:01
Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, deplasmanda Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Leipzig'de Trabzonspor'dan transfer edilen Alexander Sörloth, ilk kez forma giydi.

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Leipzig, Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Leipzig'in 14. dakikada Emil Forsberg ile attığı gole, Leverkusen'in 20. dakikada Kerem Demirbay ile cevap verdi. Karşılaşmanın 27. dakikasında Yussuf Poulsen'in yerine oyuna dahil olan Norveçli golcü Alexander Sörloth, ilk kez Leipzig formasıyla sahada yer aldı.

Bu sonucun ardından Leipzig, puanını 4'e çıkarırken, ikinci haftada da galibiyet yüzü göremeyen Bayer Leverkusen haftayı 2 puanla tamamladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Murat Kurum Hulusi Akar Muharrem İnce Charles Michel
Magazin Müge Anlı Halil Sezai Bülent Ersoy Meryem Uzerli
Spor Babel Falcao Ryan Babel Okan Buruk Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Kavga Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sörloth'un forma giydiği Leipzig, Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı - Leipzig
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 19:00:55. #1.14#
title