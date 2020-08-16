Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın

Trabzonspor'un golcüsü ve Süper Lig'in son gol kralı Alexander Sörloth, Norveç'in Trondheim şehrinde RB Leipzig ile transfer görüşmesi yaptı.

Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; Alman devi ile Sörloth, Trondheim'da yüz yüze ve ileri aşamada transfer görüşmeleri gerçekleştirdi. İki taraf arasında anlaşmanın çok yakın olduğu ve Sörloth'un, 53 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerini alacağı bilgisi verildi.

TRABZONSPOR'UN BU YIL OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Bordo-mavililer, Crystal Palace ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 sezon daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Norveçli golcü için 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna da sahip. Maçların yüzde 50'sinde oynaması durumunda devreye girecek bu seçenek sonrasında kontratta 9 milyon euroluk bir de çıkış maddesi olacak.

Geçtiğimiz sezon 49 maçta oynayan 24 yaşındaki golcü, 33 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.