Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu

Şarkıcı Songül Karlı, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası iki kız arkadaşıyla birlikte tatil için İzmir'e gitti. Songül Karlı, burada özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hafta sonunu Çeşme Alaçatı'da iki kız arkadaşıyla tatil yaparak geçiren Karlı, yeğeni Tuna Taşkın'ın yakın zamanda açılışını yapmaya hazırlandığı Azize Alaçatı Meyhane'yi ziyaret etti.

"HAYATIMDA YALNIZCA OĞLUM VAR"

İki yıl önce eşinden boşandıktan sonra hayatına kimseyi almayan Songül Karlı, "Hayatımda yalnızca oğlum ve sevdiklerim var" diyerek yeni bir aşka kalbinin kapalı olduğunu açıkladı.