Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan şarkıcı Soner Sarıkabadayı, önceki akşam 3 ödülle ayrıldığı törenden çıkarken babalık heyecanını anlattı. Şarkıcı, doğacak bebeğine babasının adını koyacaklarını söyledi.
13.08.2020 09:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:01
Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, önceki akşam düzenlenen Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri Töreni'nde üç ödül birden aldı. Tören sonunda kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Sarıkabadayı, doğacak bebeğinden bahsetti.
BEBEĞİNE HASAN ADINI VERECEK
Uzun süredir aşk yaşadığı Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez hamile olan Soner Sarıkabadayı, yaşadığı babalık heyecanı hakkında "Henüz kucağımıza almadığımız için pek bir şey anlamadık ama tabii ki çok heyecanlıyız" dedi. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Madelein Lopez'in hamilelik sürecinin nasıl geçtiği sorusuna ise "Aşermeler oluyor. Çok zorluk yaşadık diyemem" yanıtını verdi.
Sarıkabadayı, doğacak oğluna isim bulduğunu da açıkladı: "Babamın adı olan Hasan'ı koyacağız. Eşim de bir İspanyol ismi düşünüyor."