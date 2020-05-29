Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın açıkladığı son ankette olası bir seçimde Gelecek Partisi ve Demokrasi ve Atılım Partisi'nin oy oranı toplamda yüzde 5.44 olarak belirlendi. Bu sonuca göre; Davutoğlu ve Babacan'ın liderliğini yaptığı bu iki partinin takınacağı tavır, Türk siyasetinde dengeleri önemli ölçüde değiştirecek.

ARADAKİ FARK İKİ PUANA KADAR DÜŞTÜ

Erkem seçim tartışmalarının gündemden düşmediği bu günlerde Avrasya Araştırma, yapmış olduğu son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anketten çıkan sonuçlara göre; AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 42.71 oy alırken; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı ise yüzde 40.65 oy alıyor.

DAVUTOĞLU VE BABACAN BELİRLEYİCİ OLACAK

Ankette en dikkat çeken kısım ise Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın aldığı oy oranı oldu. Yapılan ankete göre; bu iki ismin oluşturduğu ittifak yüzde 5.44 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın yüzde 42.71, Millet İttifakı'nın ise yüzde 40.65'lik kesimin desteğini aldığı anket sonucuna göre; Davutoğlu ve Babacan'ın seçimden sonraki tavrı Türk siyasetinde taşları yerinden oynatacak.