Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor

Erken seçim tartışmaları devam ederken ORC Araştırma Şirketi, 06-08 Ağustos tarihleri arasında 41 ilde toplam 4 bin 120 kişi ile yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmada çıkan sonuca göre; HDP ve İYİ Parti baraj altında kalıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerde baraj altında kalan MHP ise ORC'nin anketinde 14.1'lik kesimin desteğini aldı.

İYİ PARTİ'YE ÇAĞRILAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

ORC'nin anketinde yüzde 8.1'lik kesimin desteğini alan İYİ Parti'ye hatırlanacağı üzere önce geçtiğimiz günlerde önce MHP Lideri Devlet Bahçeli, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tarafından Cumhur İttifakı'na katılma çağrısı gelmişti.

İşte yapılan anketten çıkan sonuçlar;

- AK Parti: Yüzde 36.6

- CHP: Yüzde 25.9

- MHP: Yüzde 14.1

- HDP: Yüzde 9.6

- İYİ Parti: Yüzde 8.1

- DEVA Partisi: Yüzde 2.3

- Gelecek Partisi: Yüzde 1.6

- Saadet Partisi: Yüzde 0.8