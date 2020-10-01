Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının statüsünde değişikliğe gidildiğini ve artık tüm maçların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.

3 VE 4. SIRADAKİLER KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK

Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, gelecek sezondan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyecekler. Alınan karara göre lig üçüncüsü ve dördüncüsü, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.