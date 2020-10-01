Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak
01.10.2020 15:24 | Güncelleme: 01.10.2020 16:03
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir dönem sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlarda grup maçlarının olmayacağını ve tüm karşılaşmaların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının statüsünde değişikliğe gidildiğini ve artık tüm maçların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.
3 VE 4. SIRADAKİLER KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK
Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, gelecek sezondan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyecekler. Alınan karara göre lig üçüncüsü ve dördüncüsü, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.