Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak
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Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak

01.10.2020 15:24 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:45

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir dönem sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-21 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlarda grup maçlarının olmayacağını ve tüm karşılaşmaların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının statüsünde değişikliğe gidildiğini ve artık tüm maçların tek maç üzerinden oynanacağını açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, Avrupa Ligi'ne katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yeni tip koronavirüs salgını düzenlemesi yapıldı.

Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz" hükmü uygulanmayacak.

3 VE 4. SIRADAKİLER KONFERANS LİGİ'NE KATILACAK

Süper Lig'i 3. ve 4. sırada bitiren takımlar, gelecek sezondan itibaren UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyecekler. Alınan karara göre lig üçüncüsü ve dördüncüsü, önümüzdeki sezon UEFA'nın başlatacağı 3. turnuva olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak
Haber Yorumları (2)
CAN AZERBAYCAN: Zaten kupa böyle olmasi gerekiyor. Yoksa kupanin heycani olmuyor. Tek macda As kadro oynamak zorunda. Yedek takimlari kimse izlemek istemiyor
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PAOK: Bence cok daha iyi yok oyle ilk macta yenemdim hadi ikincisinde denize dokeyim olmaz. Giderken daha dok ya da dokul. Bjk gibi mesela
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