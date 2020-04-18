Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların durumu da takip ediliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gurbetçi Türklerle ilgili son sayıları paylaştı.

342 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar yurt dışında yaşayan 342 Türk vatandaşının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

"105 SEFER DAHA PLANLANDI"

Öte yandan Dışişleri Bakanı, yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye dönüşleriyle ilgili de "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.