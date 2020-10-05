Son Dakika: Yunan futbolcu Pelkas, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladığını duyurdu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerin transfer için 1,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada; "Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A GOL ATTI

Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Pelkas, bu sezon forma giydiği toplam 8 maçta 2 gole imza attı. Yunan futbolcu, PAOK'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi eleme maçında siyah beyazlılara da gol atmıştı.