Son Dakika: Yunan futbolcu Pelkas, resmen Fenerbahçe'de

Son dakika: Fenerbahçe, PAOK'tan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Yunan futbolcu, bu sezon PAOK'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi eleme maçında siyah beyazlılara gol atmıştı.

Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağladığını duyurdu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı lacivertlilerin transfer için 1,6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada; "Fenerbahçemiz, Yunanistan'ın PAOK takımından orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'A GOL ATTI

Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta forma giyen Pelkas, bu sezon forma giydiği toplam 8 maçta 2 gole imza attı. Yunan futbolcu, PAOK'un Beşiktaş ile oynadığı ve 3-1 kazandığı Şampiyonlar Ligi eleme maçında siyah beyazlılara da gol atmıştı.