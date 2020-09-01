Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor

Son dakika: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 bandını tekrar aşarak 471,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor.

01.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:39

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 365 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 471,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

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ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.989 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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