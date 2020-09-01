HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor

Son dakika: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 bandını tekrar aşarak 471,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor.

01.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:39

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 365 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 471,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, cumhuriyet altını da 3.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.989 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları (2)
REALİST: eeee ne oldu şimdi sanırım gramı 700 TL ye çıkacak söylentileri balona benzemiyor yatırım tavsiyesi değildir
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
KELEŞ: bu ülke ne zaman normal bir ülke olacak merak ediyorum
Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı Güncel
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada 3. Sayfa
Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına tekme tokat saldırdı! Kavga anı kamerada
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp 'Halkımızı test etmek için yaptım' diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi 3. Sayfa
Okul bahçesindeki ağaçları yakıp "Halkımızı test etmek için yaptım" diyen vatandaş akıl hastanesine gönderildi
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı Güncel
Son Dakika: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada 3. Sayfa
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Oyuncu Demet Evgar, babaannesinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı
'Sen benim anneme nasıl küfür edersin' deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
"Sen benim anneme nasıl küfür edersin" deyip sokak ortasında kurşun yağdırdı
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
İkinci el araç ticaretinde yetki belgesi zorunluluğu bugün resmen başladı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Baba, kamyonla manevra yaparken çocuğunu ezdi, geriye yürek yakan görüntüleri kaldı
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
Maske yasağının olduğu kentimizde vali maskesiz denetim yaptı
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Kemer'de su altını fotoğraflamak isteyen dalgıçlardan kaçmayan Hürrem ilgi odağı oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,37'den işlem görüyor
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Hatayspor, Stoke City'den Mame Diouf ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Milli takımın Macaristan ve Sırbistan karşısında giyeceği yeni formaları tanıtıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Caner Erkin Eddie Newton Lionel Messi Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 471,5 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:02:33. #1.14#
title