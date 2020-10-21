Yolun karşısına geçmek isteyen genç, çok sayıda aracın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi

Adana'da, saat 20.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Tarsus- Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu Suluca Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen kimliği belirsiz 30'lu yaşlardaki erkek, sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDEN TANINMAYACAK HALE GELDİ

Yerdeki cansız bedeni görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi, kazaya yol açan araçların tespiti için çalışma başlattı. Kaza yerindeki incelemenin ardından kimliği belirsiz cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Tanınmayacak halde olduğu öğrenilen cansız bedenin kime ait olduğu, yapılacak DNA testinin ardından belli olacak.