Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Varank, "Türkiye'nin Otomobili Projesi" hakkındaki son gelişmeleri anlatarak Kovid-19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

2020'NİN SONUNDA YOLLARDA OLACAK

Yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını, marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağını bilgisini veren Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getirdi.

Varank, sanayi üretimine bakıldığında, haziranın ilk 2 haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketiminin, mayıs ayından yüzde 26 daha fazla olduğunu, toparlanmanın da hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

2020'NİN İLK 5 AYINDA 67 MİLYAR LİRALIK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Türkiye'nin, son iki çeyrekte güçlü bir ivme yakalayacağına inandığını vurgulayan Varank, "Senenin ilk 5 ayında 67 milyar liralık yatırım teşvik belgesi düzenlemişiz, bunlar hayata geçerse 110 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını öngörüyoruz. Aynı dönemde 5 bin 500 yeni üreticinin, sanayi siciline kayıt olduğunu, OSB'lerde 500 firmanın sıfırdan üretime geçtiğini görüyoruz. Yatırım iştahının devam etmesi bize gelecek açısından ümit veriyor. Türkiye, salgın döneminde türbülansa girmedi, hızlıca toparlanma dönemine gidiyoruz. Ülkemiz, bu mücadeleyi çok başarılı şekilde yürüttü" ifadelerini kullandı.