Son Dakika: Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yatırımcılara müjde veren Albayrak, paket kapsamında firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek verileceğini söyledi.

Albayrak Twitter üzerinden şu açıklamaları yaptı:

"İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak.

KREDİ TL OLARAK SUNULACAK

İlk aşamada Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli rol üstlenen Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla kullandırılacak kredi; istihdamı artıran, cari dengeye katkıda bulunan ve katma değeri yüksek üretim yapanlara sabit faizli TL cinsi olarak sunulacak. Hayırlı olsun."