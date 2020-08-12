Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış

Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından helallik için Yatukçu Mahallesi'ne getirildi. İki çocuğunu kaybeden anne Halime ve baba Emrullah Çetin, cenaze arabalarını görünce sinir krizi geçirdi. Bayılan anne Halime Çetin'e sağlık ekipleri müdahale etti.

YANGINDA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayat ilçesinde Yatukcu Mahallesinde Ömer Çetin'e ait evin kümesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın önce odunluğa ardından da eve sıçradı. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verirken ihbar üzerine olay yerine Bayat Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve İskilip Belediyesinden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ev sahibi Ömer Çetin, torunları Elif Naz ve Ela Çetin ile komşusunun çocukları Yusuf İçuz ile kardeşi Elif İçuz hayatını kaybetti.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yangında hayatını kaybeden dede ve 4 çocuğun cenazeleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından Ömer Çetin ve torunlarının cenazesi Bayat ilçesine getirildi. Cenazeler için helallik alınması sırasında anne Halime Çetin, "Benim çocuklarım şehit oldu. Ben onları sevmeye kıyamaz iken toprağın altına nasıl koyacağım? Allah'ım çocuklarımı çok sevdi, yanlarına aldı" dedi.

ANNESİYLE EVDE OLAN EFE HAYATTA KALDI

Öte yandan yangında iki çocuğunu kaybeden Halime ve Emrullah Çetin çiftçinin Efe ismindeki çocuklarının ise yangın sırasında annesiyle birlikte kendi evlerinde oldukları öğrenildi. Ablası ve kız kardeşini yangında kaybeden minik Efe, kardeşlerini son yolculuklarında da yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan Efe, her şeyden habersiz olanı biteni meraklı gözlerle izledi. Dede ve torunlarının cenazesi kılınan İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze sırasında baba Emrullah Biçer gözyaşlarına hakim olamazken oğlu Efe'nin elini de bir an olsun bırakmadı.

Cenaze törenine Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çetin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.