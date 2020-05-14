Son Dakika: PKK'lı teröristler, Van'da Vefa Destek Grubu'na saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yardım götürmek amacıyla kurulan her ilde ayrı ayrı kurulan Vefa Sosyal Destek gruplarından biri Van'da terörist saldırısına uğradı. Saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında 65 HD 084 plakalı araç ile yardım götüren Özalp Belediyesi ekibinin köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken, Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan kişi veya kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıyı gerçekleştiren araç olay yerinden kaçmıştır. Saldırıda bir belediye çalışanımız ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaşımız olay yerinde hayatlarını kaybetmiş, araçta bulunan diğer belediye çalışanımız ise saldırıdan yaralı olarak kurtulmuş ve Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştır. Ayrıca olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.