Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisinde Şükran karakterini canlandıran usta oyuncu Ayşegül Atik, Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. 72 yaşındaki Atik, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Atik'in ölüm haberi başta sevenleri olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

"ÜZÜNTÜMÜZ ACIMIZ TARİF EDİLEMEZ"

Annesinin ölüm haberini veren Alper Atik "Pamuk annemi saat 00.10 itibariyle cennete uğurladık. Hastalığı süresince tek isteği acı çekmemek ve yalnız kalmamaktı. 45 gün boyunca hastanede acı çekmeden biz oğulları Alper Atik ve Argun Atik ile el ele, diz dize, gülerek, ağlayarak, oynayarak, sohbet ederek, öpüşerek, sarılarak geçirdi, çok ağrısı olduğu gecenin sabahına yoğun bakıma, hiç kalmak istemediği yere gitmek zorunda kaldı. Allah'ım, sevgili kulu olan canım annemi, hiç üzmeden, yormadan yanına aldı, üzüntümüz acımız tarif edilemez ama huzur buldu annecim, çok zormuş, hep yaşayacaksın bizimle, ailenle, arkadaşlarınla ve hayatına renk kattığın milyonların gönlünde, rahat uyu birtanem" dedi.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR?

Ayşegül Atik, 1948 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik 5 kardeştir. 1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber 'Önce Alışveriş Sonra Fiş' sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamında oynadı.

Ankara TED Koleji'ni bitirdi ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlendi ve 2002 yılında evliliği son buldu. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu oldu.

Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Ana Sanat Dalı Öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik bugüne kadar Taşı Toprağı Altın Şehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de mi Şakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundilli 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi bir çok projede rol aldı.

2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırdı.