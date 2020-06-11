Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlandığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacak.

MAYIS AYINDA TAVAN FİYATLAR BAŞLAMIŞTI

Koronavirüs salgınıyla beraber otobüs bilet fiyatlarına aşırı zamlar gelmişti. Vatandaşın dert yandığı konu sonrası Bakanlık, Mayıs ayında bir tebliğ hazırlamış ve biletler için tavan fiyat uygulamasına geçilmişti.

2000 KİLOMETRE VE ÜZERİ 500 TL

Tavan fiyat uygulamasıyla koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatların 31 Temmuz'a kadar geçerli olacağı belirtilmişti. Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olmuştu.