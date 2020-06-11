Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 aralığında indirim sağlayacak yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenlemenin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlandığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacak. Ayrıntılar geliyor...