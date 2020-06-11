Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 aralığında indirim sağlayacak yeni bir düzenleme hazırladı. Düzenlemenin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
11.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:02
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı şehirler arası otobüs fiyatlarında yüzde 30-40 indirim öngören bir tebliğ hazırladı. Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlandığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle bilet fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacak.
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