Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti

UEFA, Trabzonspor'un finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bordo mavili kulübe Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un bu cezası, kulübün 2020/2021 ya da 2021/2022 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Karadeniz ekibi, UEFA ile 2016'da maddi yükümlülükler hakkında bir anlaşma imzalamıştı.

"CAS'A GİDECEĞİZ"

Bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın men kararı sonrası, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" açıklamasında bulundu.