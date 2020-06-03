Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti

Son dakika: UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

03.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:48

UEFA, Trabzonspor'un finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bordo mavili kulübe Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verildiğini duyurdu.

Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor

Trabzonspor'un bu cezası, kulübün 2020/2021 ya da 2021/2022 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Karadeniz ekibi, UEFA ile 2016'da maddi yükümlülükler hakkında bir anlaşma imzalamıştı.

"CAS'A GİDECEĞİZ"

Bordo mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın men kararı sonrası, "CAS'a gideceğiz. Kimse canını sıkmasın, moralini bozmasın. UEFA ile yaptığımız anlaşmanın tamamını yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" açıklamasında bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler