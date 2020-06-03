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Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti

Son dakika: UEFA, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan bir yıl men edilmesine karar verdi.

03.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:56

UEFA, Trabzonspor'un finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle bordo mavili kulübe Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un bu cezası, kulübün 2020/2021 ya da 2021/2022 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmesi durumunda yürürlüğe girecek.

Karadeniz ekibi, UEFA ile 2016'da maddi yükümlülükler hakkında bir anlaşma imzalamıştı.

Bordo mavili ekibin bu kararın ardından CAS'a gideceği öğrenildi.

Son Dakika: UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Haber Yorumları (16)
FB07: Uefa yi tebrik ediyorum.Taviz verilmemeli kimseye.
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MELİK: gs şampiyon olacak
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ÇAĞLAR ÇITA: aynen bende çok üzüldüm
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