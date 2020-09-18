Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Organizasyonun 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden 3 ekip, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde yer aldı.

Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split karşısında tur atlaması durumunda gruplara kalmak için Willem-Rangers eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenip Kupa 2'ye düşen Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi geçerse AC Milan-Bodo/Glimt mücadelesinin galibi karşısında playoff etabında sahaya çıkacak.

Norveç'ten Rosenborg'a 3. Ön Eleme Turu'nda konuk olacak Aytemiz Alanyaspor ise muhtemel play-off'ta Mura ya da PSV ile karşı karşıya gelecek.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

1 Ekim'deki playoff eşleşmeleri pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takımlar 2020/21 UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterecek.

Turnuvadaki diğer playoff eşleşmeleri şu şekilde:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Motherwell (İskoçya) / Viktoria Plzen (Çekya) - Sonderjyske (Danimarka)

Rosenborg (Norveç) - Alanyaspor (Türkiye) / Mura (Slovenya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

St. Gallen (İsviçre) - AEK Athens (Yunanistan) / Wolfsburg (Almanya) - Desna Chernihiv (Ukrayna)

Basel (İsviçre) - Anorthosis (Güney Kıbrıs) / CSKA - Sofia (Bulgaristan)-B36 (Faroe Adaları)

Sporting CP (Portekiz) - Aberdeen (İskoçya) / LASK (Avusturya) - Dunajska Streda (Slovakya)

Charleroi (Belçika) - Partizan (Sırbistan) / Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) - Lech (Polonya)

Beşiktaş (Türkiye) - Rio Ave (Portekiz) / AC Milan (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Kopenhang (Danimarka) - Piast Gliwice (Polonya) / Rijeka (Hırvatistan)-Kolos Kovalivka (Ukrayna)

Malmö (İsveç) - Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) / Granada (İspanya) - Locomotive Tbilisi (Gürcistan)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Tottenham (İngiltere) / Rostov (Rusya) - Maccabi Haifa (İsrail)

FCSB (Romanya) - Slovan Liberec (Çekya) / APOEL (Güney Kıbrıs) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Standard Liege (Belçika) - Vojvodina (Sırbistan) / Fehervar (Macaristan) - Reims (Fransa)

Willem II (Hollanda) - Rangers (İskoçya) / Galatasaray (Türkiye) - Hajduk Split (Hırvatistan)