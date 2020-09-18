Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu
Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray Hajduk Split'i elemesi halinde Willem-Rangers'ın, Beşiktaş Rio Ave'yi elemesi halinde Milan-Bodo/Glimt'in, Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde Mura-PSV'nin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Organizasyonun 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden 3 ekip, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde yer aldı.
Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split karşısında tur atlaması durumunda gruplara kalmak için Willem-Rangers eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenip Kupa 2'ye düşen Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi geçerse AC Milan-Bodo/Glimt mücadelesinin galibi karşısında playoff etabında sahaya çıkacak.
Norveç'ten Rosenborg'a 3. Ön Eleme Turu'nda konuk olacak Aytemiz Alanyaspor ise muhtemel play-off'ta Mura ya da PSV ile karşı karşıya gelecek.
TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK
1 Ekim'deki playoff eşleşmeleri pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takımlar 2020/21 UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterecek.
Turnuvadaki diğer playoff eşleşmeleri şu şekilde:
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Motherwell (İskoçya) / Viktoria Plzen (Çekya) - Sonderjyske (Danimarka)
Rosenborg (Norveç) - Alanyaspor (Türkiye) / Mura (Slovenya) - PSV Eindhoven (Hollanda)
St. Gallen (İsviçre) - AEK Athens (Yunanistan) / Wolfsburg (Almanya) - Desna Chernihiv (Ukrayna)
Basel (İsviçre) - Anorthosis (Güney Kıbrıs) / CSKA - Sofia (Bulgaristan)-B36 (Faroe Adaları)
Sporting CP (Portekiz) - Aberdeen (İskoçya) / LASK (Avusturya) - Dunajska Streda (Slovakya)
Charleroi (Belçika) - Partizan (Sırbistan) / Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) - Lech (Polonya)
Beşiktaş (Türkiye) - Rio Ave (Portekiz) / AC Milan (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)
Kopenhang (Danimarka) - Piast Gliwice (Polonya) / Rijeka (Hırvatistan)-Kolos Kovalivka (Ukrayna)
Malmö (İsveç) - Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan) / Granada (İspanya) - Locomotive Tbilisi (Gürcistan)
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Tottenham (İngiltere) / Rostov (Rusya) - Maccabi Haifa (İsrail)
FCSB (Romanya) - Slovan Liberec (Çekya) / APOEL (Güney Kıbrıs) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Standard Liege (Belçika) - Vojvodina (Sırbistan) / Fehervar (Macaristan) - Reims (Fransa)
Willem II (Hollanda) - Rangers (İskoçya) / Galatasaray (Türkiye) - Hajduk Split (Hırvatistan)