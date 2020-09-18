Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu
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Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray Hajduk Split'i elemesi halinde Willem-Rangers'ın, Beşiktaş Rio Ave'yi elemesi halinde Milan-Bodo/Glimt'in, Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde Mura-PSV'nin galibiyle karşılaşacak.

18.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:18

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Organizasyonun 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden 3 ekip, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde yer aldı.

Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split karşısında tur atlaması durumunda gruplara kalmak için Willem-Rangers eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenip Kupa 2'ye düşen Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi geçerse AC Milan-Bodo/Glimt mücadelesinin galibi karşısında playoff etabında sahaya çıkacak.

Norveç'ten Rosenborg'a 3. Ön Eleme Turu'nda konuk olacak Aytemiz Alanyaspor ise muhtemel play-off'ta Mura ya da PSV ile karşı karşıya gelecek.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

1 Ekim'deki playoff eşleşmeleri pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takımlar 2020/21 UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterecek.

Turnuvadaki diğer playoff eşleşmeleri şu şekilde:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Motherwell (İskoçya)/ Viktoria Plzen (Çekya) - Sonderjyske (Danimarka)

Rosenborg (Norveç) - Alanyaspor (Türkiye)/ Mura (Slovenya) - PSV Eindhoven (Hollanda)

St. Gallen (İsviçre) - AEK Athens (Yunanistan)/ Wolfsburg (Almanya) - Desna Chernihiv (Ukrayna)

Basel (İsviçre) - Anorthosis (Güney Kıbrıs)/ CSKA - Sofia (Bulgaristan)-B36 (Faroe Adaları)

Sporting CP (Portekiz) - Aberdeen (İskoçya)/ LASK (Avusturya) - Dunajska Streda (Slovakya)

Charleroi (Belçika) - Partizan (Sırbistan)/ Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) - Lech (Polonya)

Beşiktaş (Türkiye) - Rio Ave (Portekiz)/ AC Milan (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

Kopenhang (Danimarka) - Piast Gliwice (Polonya)/ Rijeka (Hırvatistan)-Kolos Kovalivka (Ukrayna)

Malmö (İsveç) - Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)/ Granada (İspanya) - Locomotive Tbilisi (Gürcistan)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Tottenham (İngiltere)/ Rostov (Rusya) - Maccabi Haifa (İsrail)

FCSB (Romanya) - Slovan Liberec (Çekya)/ APOEL (Güney Kıbrıs) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Standard Liege (Belçika) - Vojvodina (Sırbistan)/ Fehervar (Macaristan) - Reims (Fransa)

Willem II (Hollanda) - Rangers (İskoçya)/ Galatasaray (Türkiye) - Hajduk Split (Hırvatistan)

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Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu
Haber Yorumları (15)
......: UEFA BU KURALARI BİLEREK ÇEKTİ . BİR DÜNYA ABİDİK KUBUDİK TAKIM VARKEN MİLAN , PSV , RANGERS GİBİ TAKIMLARIN GELMESİNİ ŞANS OLARAK AÇIKLAYAMAZSINIZ .
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BE: başakşehirde kopenhagı elerse manchester unitedla karşılacaktı ula ne alemsiniz ha bi eleyin önce ondan sonra ötekini söylersiniz yuh
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YUH: Milan ne ya bari real barça gelseydi
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