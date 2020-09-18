Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray Hajduk Split'i elemesi halinde Willem-Rangers'ın, Beşiktaş Rio Ave'yi elemesi halinde Milan-Bodo/Glimt'in, Alanyaspor ise Rosenborg'u elemesi halinde Mura-PSV'nin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff etabındaki muhtemel rakipleri belli oldu. Organizasyonun 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele eden 3 ekip, bugün İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde yer aldı. Neftçi Bakü'yü 3-1'lik skorla geçen Galatasaray, Hajduk Split karşısında tur atlaması durumunda gruplara kalmak için Willem-Rangers eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenip Kupa 2'ye düşen Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi geçerse AC Milan-Bodo/Glimt mücadelesinin galibi karşısında playoff etabında sahaya çıkacak. Norveç'ten Rosenborg'a 3. Ön Eleme Turu'nda konuk olacak Aytemiz Alanyaspor ise muhtemel play-off'ta Mura ya da PSV ile karşı karşıya gelecek. TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK 1 Ekim'deki playoff eşleşmeleri pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takımlar 2020/21 UEFA Avrupa Ligi gruplarında boy gösterecek. Turnuvadaki diğer playoff eşleşmeleri şu şekilde: Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Motherwell (İskoçya)/ Viktoria Plzen (Çekya) - Sonderjyske (Danimarka) Rosenborg (Norveç) - Alanyaspor (Türkiye)/ Mura (Slovenya) - PSV Eindhoven (Hollanda) St. Gallen (İsviçre) - AEK Athens (Yunanistan)/ Wolfsburg (Almanya) - Desna Chernihiv (Ukrayna) Basel (İsviçre) - Anorthosis (Güney Kıbrıs)/ CSKA - Sofia (Bulgaristan)-B36 (Faroe Adaları) Sporting CP (Portekiz) - Aberdeen (İskoçya)/ LASK (Avusturya) - Dunajska Streda (Slovakya) Charleroi (Belçika) - Partizan (Sırbistan)/ Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) - Lech (Polonya) Beşiktaş (Türkiye) - Rio Ave (Portekiz)/ AC Milan (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç) Kopenhang (Danimarka) - Piast Gliwice (Polonya)/ Rijeka (Hırvatistan)-Kolos Kovalivka (Ukrayna) Malmö (İsveç) - Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)/ Granada (İspanya) - Locomotive Tbilisi (Gürcistan) Shkendija (Kuzey Makedonya) - Tottenham (İngiltere)/ Rostov (Rusya) - Maccabi Haifa (İsrail) FCSB (Romanya) - Slovan Liberec (Çekya)/ APOEL (Güney Kıbrıs) - Zrinjski (Bosna Hersek) Standard Liege (Belçika) - Vojvodina (Sırbistan)/ Fehervar (Macaristan) - Reims (Fransa) Willem II (Hollanda) - Rangers (İskoçya)/ Galatasaray (Türkiye) - Hajduk Split (Hırvatistan)