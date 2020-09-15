Son Dakika: Ağustosta konut satışları %54,2 artarak 170 bin 408 oldu

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170 bin 408 oldu. Konut satışlarında İstanbul 30 bin 292 konut satışı ve %17,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 17 bin 131 konut satışı ve %10,1 pay ile Ankara, 11 bin 145 konut satışı ve %6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 99 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AĞUSTOS AYINDA 76 BİN 19 OLDU

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %122,6 artarak 76 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %44,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut satışı ve %20,2 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 94 BİN 389 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Ağustos ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %23,6 artarak 94 bin 389 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve %15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %49,3 oldu. Ankara 8 bin 10 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 518 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 11 konut ile Hakkari oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 52 BİN 123 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %28,3 artarak 52 bin 123 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %30,6 oldu. İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konut satışı ve %15,5 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 891 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 193 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 118 BİN 285 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %69,2 artış göstererek 118 bin 285 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 22 bin 189 konut satışı ve %18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %73,3 oldu. Ankara 13 bin 240 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 7 bin 952 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE %42,6 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 24 bin 534 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artış gösterdi. Ocak-Ağustos döneminde ipotekli konut satışı %263,7 artarak 473 bin 114, diğer satış türlerinde ise %6,3 azalarak 551 bin 420 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar %11,2 artarak 317 bin 832 oldu. İkinci el konut satışları %63,3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AĞUSTOSTA 3 BİN 893 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 3 bin 893 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi. Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,7 azalarak 20 bin 896 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT İRANLILARA SATILDI

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi.