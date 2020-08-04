Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamındaki usüllere göre belirlenen limitlerde en yüksek bütçeye Galatasaray sahip oldu.

EN DÜŞÜK BÜTÇE KAYSERİSPOR'UN

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirmesine karşın %15 sapma dahil toplamda 493 milyon TL bütçeye sahip oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir ise 170 milyon TL bütçesiyle transfer sezonuna başlayacak.

Süper Lig'de en az harcama limitine sahip olacak takım ise, 68 milyon TL ile Hes Kablo Kayserispor oldu.

İşte kulüplerin transfer bütçesi;