Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini belirledi Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Açıklanan rakamlara göre en yüksek transfer bütçesi, 493 milyon TL ile Galatasaray'ın oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 3 Ağustos 2020 tarihli toplantısında 2020-2021 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. maddesi kapsamındaki usüllere göre belirlenen limitlerde en yüksek bütçeye Galatasaray sahip oldu.

EN DÜŞÜK BÜTÇE KAYSERİSPOR'UN

Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitirmesine karşın %15 sapma dahil toplamda 493 milyon TL bütçeye sahip oldu. Şampiyon Medipol Başakşehir ise 170 milyon TL bütçesiyle transfer sezonuna başlayacak.

Süper Lig'de en az harcama limitine sahip olacak takım ise, 68 milyon TL ile Hes Kablo Kayserispor oldu.

G.SARAY, TRABZON VE BEŞİKTAŞ'IN LİMİTİ ARTTI, F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'İN DÜŞTÜ

Bir önceki sezona göre Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın harcama limitleri artarken Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in rakamlarında düşüş gözlendi.

Galatasaray'ın limiti 451 milyon TL'den 493 milyon TL'ye, Beşiktaş'ın limiti 275 milyon TL'den 298 milyon TL'ye Trabzonspor'un limiti ise 126 milyon TL'den 152 milyon TL'ye yükselirken; şampiyon Başakşehir'in limiti 179 milyon TL'den 170 milyon TL'ye, Fenerbahçe'nin limiti ise 224 milyon TL'den 177 milyon TL'ye geriledi.

İşte kulüplerin transfer bütçesi;