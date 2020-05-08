Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Bakan Varank, Türkiye'de üretilen PCR kitlerinin ihracatının yapıldığını söyledi. Aşı çalışmaları hakkında da konuşan Varank, hayvanlar üzerinde deneylerin başladığını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Solunum cihazı parçalarını zaten üretiyorduk. Stoklarımızı tutup kontrollü ihracat yapıyorduk. Şimdi serbest bıraktık ihracatı. Sadece parça almak isteyen ülkelere de satışlar başladı.

YERLİ TEST KİTLERİ ÜRETİMİ

13 firmamız yerli test kitleri üretebiliyorlar. Bu kitleri 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Nano teknolojiye dayalı ve dünyada ilk olacak test kitini üretmeyi hedefliyoruz. Haziran ayı gibi prototip üretilecek.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla toplantı yapmıştık. İlaç ve aşı geliştirilmesi için bir platform oluşturmuştuk. Aşı ve ilaçla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık. Bilim insanlarımız ve üniversitelerimizle sıkı iletişim halindeyiz. Şu anda bunu buradan ilk kez duyurmuş olayım; 3 aşıda hayvanlar üzerinde test aşamasına gelindi ve bir tanesinde hayvanlar üzerinde çalışmalar başladı.

GÜNLÜK 40 MİLYON MASKE ÜRETİMİ

Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Günlük 40 milyon maske üretimi Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde. Tek kullanımlık olmayan maskeler için de üretim kapasitesini artırmaya çalışıyoruz. Tek kullanımlık olmayan maskeler için Ticaret Bakanlığımız bir tavan fiyat belirleyebilir.

TEKNOLOJİYE YATIRIM ÇAĞRISI

Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi. Biz bu dönemde şunu gördük; kendi kendine yetiyor olmak çok önemli. Bu virüs süreci dijitalleşmenin önemi tekrar göstermiş oldu. Şu iki aylık dönemde gördük ki herkes dijitalleşmeye çok hızlı şekilde adapte olabiliyor. Dijitalleşmeye çalışan KOBİ'lerimize destek veriyoruz. Bu dönemde de hem dijitalleşmek isteyen hem de dijital teknolojileri geliştiren KOBİ'lerimize desteklerimizi sürdüreceğiz.