Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 259'a, vaka sayısının ise 95 bin 591'e yükseldiğini açıkladı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'Türkiye'de Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte 39 bin 429 test yapıldı ve 4 bin 611 yeni tanı kondu. Son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 119 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 259'a, vaka sayısı ise 95 bşn 591'e yükselmiş oldu.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 488 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 14 bin 918'e yükseldi.

BAKAN KOCA, VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan, son 24 saatte gerçekleşen koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Verileri değerlendiren Bakan Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon" ifadelerini kullandı.