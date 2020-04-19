Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki 19 Nisan tarihine ait son koronavirüs vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaşımına göre, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye, vaka sayısı ise 86 bin 306'ya yükseldi.

3 BİN 977 KİŞİYE KORONAVİRÜS TANISI KONDU

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 344 test yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 977 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Son 24 saatte 127 hasta vefat etti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan bin 523 hasta daha taburcu edildi. Böylece, koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 11 bin 976'ya yükseldi.

VEFAT SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye'deki koronavirüs salgını verilerine göre; ülkemizde son 24 saatte 127 hastanın daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle vefat eden kişi sayısı 2 bin 17'ye ulaştı.

"TEDBİRLERE GÖSTERDİĞİMİZ ÖZEN MEYVELERİNİ VERİYOR"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da önemli mesajlar verdi. Koca, "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, VAKA SAYISINDA ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan, Türkiye, 86 bin 306 koronavirüs vakasıyla, 82 bin 735 vaka görülen Çin'i geçti ve dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke oldu.