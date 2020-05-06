Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında son verileri açıkladı. Buna göre toplam vefat sayısı 64 artarak 3 bin 584'e, vaka sayısı ise 2 bin 253 artarak 131 bin 744'e yükseldi.

İKİ BİN 253 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün azalıyor. Son 24 saatte sadece 64 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken 2 bin 253 kişide de koronavirüs tespit edildi.

TEST 1 MİLYON 234 BİNİ AŞTI



Son 24 saatte 30 bin 303 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 234 bin 724'e ulaştı.

4 BİN 917 KİŞİ TABURCU OLDU

Son 24 saatte 4 bin 917 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 78 bin 202 oldu. Bin 278 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 669 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.