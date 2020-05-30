Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte görülen yaşanan vaka, vefat, taburcu sayılarını açıklarken 26 Mayıs'tan sonra günlük vaka sayısının tekrar 1000'in altına düşmesi sevindirdi.

"GELECEK GÜNLER EL HİJYENİNE VE KURALLARA BAĞLI"

Bakan Koca, mesajında ise şunları söyledi: Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000'in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur.

YENİ VAKA 1000'İN ALTINDA

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 26 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4 bin 515'e yükseldi. 983 yeni vakanın ardından ise toplam vaka sayısı 163 bin 103'e çıktı.

TEST SAYISI 40 BİNE DAYANDI

Son 24 saatte koronavirüs belirtisi görülen 39 bin 230 kişiye test uygulandı. 11 Mart'tan bu yana toplam test sayısı ise 2 milyon 3 bin 594'e ulaştı.

BİNİN ÜZERİNDE HASTA İYİLEŞTİ

30 Mayıs verilerine göre bin 21 hasta iyileşerek taburcu olurken toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984'e yükseldi. Öte yandan 649 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 308 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

TÜRKİYE'DEKİ KORONAVİRÜS SALGININDA SON 4 GÜNÜN TABLOSU