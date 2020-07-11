Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

SON ÜÇ GÜNDE EN ÇOK DÜŞÜŞ GÖSTEREN 7 İL

Bakan Koca paylaşımında, "Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı" ifadelerini kullandı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 21 vatandaşımız son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 344 oldu.

BİN 334 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 334 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 193 bin 217'ye yükseldi. Öte yandan bin 194 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 401 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

TEST SAYISI 48 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde korona belirtisi görülen 48 bin 813 kişiye son 24 saatte test yapılırken toplam test sayısı ise 3 milyon 930 bin 223'ü buldu.