Son Dakika: Türkiye, 19 Mayıs'ı camlarda ve balkonlarda İstiklal Marşı okuyarak kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Saat 19.19'da ülkemizde bütün stadyumlar ışıklandırılarak istiklal marşı okunacaktır. Bütün fertlerimizi evlerinden İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜM TÜRKİYE BALKONLARINDAN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Erdoğan da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

"19.19'DA 1919 RUHUYLA TÜM SESLER BİRLEŞİYORUZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "19.19'DA, 1919 RUHUYLA tüm sesler birleşiyoruz. Tek yürek, İstiklal Marşımızı okuyoruz. Yaşama enerjisiyle dolu 83 milyon, Milli Mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919'un yeniden diriliş ruhunu günümüze taşıyoruz. Bu ruh, salgına karşı mücadele ve yeni hayat için de bize güç versin" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA 19 MAYIS COŞKUSUYLA BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde başkentliler, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

TRAKYA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

Trakya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kırklareli'nde vatandaşlar 19.19'da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. KAYSERİ'DE 19 MAYIS ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vatandaşlar 19.19'da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

AMASYA

Amasya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Amasya'da vatandaşlar 19.19'da evlerinin cam ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.