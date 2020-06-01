Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Haziran'dan itibaren İstanbul'dan 34 kente, Ankara'dan ise 15 kenteiç hat seferlerinin başlayacağını açıkladı.

Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Haziran'dan itibaren: TK olarak İstanbul'dan 34 Anadolu iline; Anadolujet olarak: Ankara'dan 15 ile; Sabiha Gökçen'den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır. İç hat seferlerinin kademeli yapılması sebebi ile geçmişten kalan seferler zorunlu olarak tarifeden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BİLETLER ÜCRET FARKI ALINMADAN DEĞİŞTİRİLECEKTİR"

İptal edilen seferlere ait biletlerde hiç bir hak kaybının olmayacağını belirten Ekşi, "Biletler istenen iç hat sefere değişiklik cezası ve ücret farkı alınmadan değiştirilecektir. Seferinize 3 günden fazla bir süre var ise yoğunluğu önlemek için çağrı merkezimizi daha sonra arayınız" dedi.