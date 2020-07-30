Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi

Son dakika: Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı reddetti. CAS'ın kararının ardından gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımların durumları değişti.

30.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:50

Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı Avrupa Kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı itirazı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş

Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray

TRABZONSPOR'UN CAS KARARI SONRASI YENİ HAMLESİ NETLEŞTİ

Öte yandan Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonrası Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek kararın düzeltilmesini isteyecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler