HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi

Son dakika: Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazı reddetti. CAS'ın kararının ardından gelecek sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımların durumları değişti.

30.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:57

Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı Avrupa Kupalarından bir yıl men cezasına yaptığı itirazı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından reddedildi.

CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların yazılı savunmaları ve kanıtlar eşiğinde, Trabzonspor'un 2019 yılı finansal tablosunda başa baş kuralına uymadığı tespit edilmiştir ve itiraz reddedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK

Trabzonspor'un Avrupa kupalarına bir yıl katılamaması nedeniyle gelecek sezon ülkemizi temsil edecek takımların durumları değişti.

Men cezasının ardından Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takımlar:

Şampiyonlar Ligi grup aşaması: Başakşehir

Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme: Beşiktaş

Avrupa Ligi grup aşaması: Sivasspor

Avrupa Ligi 3.ön eleme: Alanyaspor

Avrupa Ligi 2.Ön eleme: Galatasaray

TRABZONSPOR'UN CAS KARARI SONRASI YENİ HAMLESİ NETLEŞTİ

Öte yandan Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonrası Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne giderek kararın düzeltilmesini isteyecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi

İlgili Haberler

Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
Trabzonspor, CAS kararı sonrası İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidecek
Haber Yorumları (19)
CEM CAN: İlahi adalet .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
KADİR: Avrupa mahkemelerinde boşuna hak aramayın, Türkiye düşmanlıgı hat sayıda, 40 senedir Avrupadayım.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
DİŞİ KARTAL ASLI: VAZ GEÇEMEDİĞİM TEK AŞKIM BEŞİKTAŞIM ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BAŞARILAR ŞANSIN BOL VURDUĞUN GOL OLSUN.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu 3. Sayfa
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
CHP'den kulisleri sallayan 'Muharrem İnce parti kuracak' iddialarına yanıt
CHP'den kulisleri sallayan "Muharrem İnce parti kuracak" iddialarına yanıt
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Adana ve Hatay'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Muğla'da kamyonet şarampole devrildi: 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Linet Alişan Beyonce Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram Futbolcu Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son Dakika: Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezasıyla ilgili CAS'a yaptığı itiraz reddedildi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 19:12:31. #1.15#
title