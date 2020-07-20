Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
Son dakika: Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Genç teknik adam Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Denizlispor karşılaşmasının ardından yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.
20.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:36
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Bordo mavililer, 41 yaşındaki teknik adam ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Sezon ortasında Ünal Karaman'ın yerine Trabzonspor'un başına getirilen Hüseyin Çimşir, bordo mavililerle çıktı 21 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
KUPADA FİNALE ÇIKTI
Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maç sonunda eleyerek finale kalmıştı. Bordo mavililerde ligin son maçında ve kupa finalinde takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton yer alacak.
DENİZLİSPOR MAÇI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ
Genç teknik adam Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve 2-1 kaybedilen Denizlispor karşılaşmasının ardından yönetime istifa dilekçesini sunmuştu.