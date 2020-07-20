Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı Son dakika: Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo mavililer, Çimşir yönetiminde 21 maçta 12 galibiyet,7 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Bordo mavililer, 41 yaşındaki teknik adam ile anlaşarak yollarını ayırdı. Sezon ortasında Ünal Karaman'ın yerine Trabzonspor'un başına getirilen Hüseyin Çimşir, bordo mavililerle çıktı 21 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik 2 mağlubiyetlik performans sergiledi. Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maç sonunda eleyerek finale kalmıştı.