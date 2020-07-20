Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı
Son dakika: Trabzonspor, sezonun bitimine bir hafta kala teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo mavililer, Çimşir yönetiminde 21 maçta 12 galibiyet,7 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
20.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.07.2020 21:11
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Bordo mavililer, 41 yaşındaki teknik adam ile anlaşarak yollarını ayırdı.
Sezon ortasında Ünal Karaman'ın yerine Trabzonspor'un başına getirilen Hüseyin Çimşir, bordo mavililerle çıktı 21 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Trabzonspor, Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi iki maç sonunda eleyerek finale kalmıştı.