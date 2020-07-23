Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde düdük çalacak Palabıyık'ın yardımcıları Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan üstlenecek.

TRABZONSPOR F.BAHÇE'Yİ, ALANYASPOR ANTALYASPOR'U ELEDİ

Finalde mücadele edecek olan Trabzonspor yarı finalde ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi saf dışı bırakmış, Aytemiz Alanyaspor ise Antalyaspor'u eleyerek finale adını yazdırmıştı.