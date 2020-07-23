Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Son dakika: Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek.
23.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:41
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı belirtildi.
YARDIMCI HAKEMLER
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.