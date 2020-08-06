Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE, RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ÇEK SOL BEKTEN 10 GOL GELMİŞTİ

Geçen sezon Trabzonsporla 42 maça çıkan Novak, 10 gol kaydetti.

TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etmişti. Novak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler"