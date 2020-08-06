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Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Son dakika: Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe, Trabzonspor'un Çek sol beki Filip Novak'a imzayı attırdı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'la yollarını ayıran Novak'ı 3 yılığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

06.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:51

Transferde hareketli bir gün geçiren Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bekle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

FENERBAHÇE, RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN DUYURDU

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu

"BÜYÜK BİR AİLEYE KATILDIM"

Novak, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu

ÇEK SOL BEKTEN 10 GOL GELMİŞTİ

Geçen sezon Trabzonsporla 42 maça çıkan Novak, 10 gol kaydetti.

TRABZONSPOR'A VEDA ETTİ

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo mavili camiaya veda etmişti. Novak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"İlk günden son maça kadar sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Ama hayat zorluklardan ibaret ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler"

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Haber Yorumları (5)
IHTIYAR: Bari bu sene gulek looo nolurr
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PLANLAMA: Başarı mühendislikte yatıyor, FB de hiçbir sezon transferde sorun olmadı son 2 yıla kadar. Sn KOÇ un kendine yeten FB si yerle bir oldu, yanlışın neresinden dönülürse kardır, anlaşılan bu sene daha planlı bir transfer politikası uygulanıyor, futbolun başına Emre gibi bilen birini vermek Sn KOÇ un bugüne kadarki en iyi kararıdır. Novak a gelince Trabzon camiasının kızmasına yada hayıflanmasına şaşıyorum, eğer memnunduysanız FB nin verdiği parayı vereceksiniz kalacak, hayırlı olsun
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M.R.A: mert hakan hariç ölü yatırım
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