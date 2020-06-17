Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek adını finale yazdıran Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'den taraftarlara üzücü haber geldi. Bordo-mavililerin yıldız ismi sol kasığındaki problemden dolayı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fanatik'in haberine göre 31 yaşındaki Nijeryalı yıldızın Galatasaray derbisine yetiştirilmesi planlanıyor. Bordo-mavili ekip, önümüzdeki üç haftada sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.

Bu sezon gösterdiği performansıyla göz dolduran Anthony Nwakaeme, forma giydiği 25 maçta 11 gol atıp 9 asist yaptı.

TRABZONSPOR FİNALDEKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Trabzonspor, finaldeki rakibini bekliyor. Aytemiz Alanyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor eşleşmesinin galibi Karadeniz ekibiyle finalde kozlarını paylaşacak. Aytemiz Alanyaspor - Fraport-Tav Antalyaspor eşleşmesinin rövanş mücadelesi, 18 Haziran 2020 Perşembe günü 20.45'te Alanya'da oynanacak.